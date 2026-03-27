Η Βίρτους Μπολόνια, μετά την εκτός έδρας ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο για την 34η αγωνιστική της Euroleague, προχώρησε στην λύση της συνεργασίας της με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Ο 68χρονος Μαυροβούνιος προπονητής πλήρωσε τις κακές εμφανίσεις της ομάδας και τις τέσσερις συνεχόμενες ήττες στην Euroleague που θέτουν ουσιαστικά εκτός 10άδας και Play-in την ομάδα της Μπολόνιας.

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς ανέλαβε τις τύχες του συλλόγου τον Δεκέμβριο του 2024 κατακτώντας στο τέλος της σεζόν το πρωτάθλημα Ιταλίας.