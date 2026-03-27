Πρώτη συζήτηση για τις μεταγραφές

Συνάντηση Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ ενόψει της έναρξης των πλέι οφ, τα οποία δεν ήταν και το μοναδικό θέμα συζήτησης. Ο πρόεδρος και ο προπονητής του Ολυμπιακού τα είπαν για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και τον λάθος προγραμματισμό που έγινε σύμφωνα με τον Ισπανό, αλλά και για αυτή του καλοκαιριού. Όχι ότι μπήκαν σε λεπτομέρειες, δόθηκαν όμως κάποιες κατευθύνσεις και όταν έρθει το τέλος της σεζόν και θα ξέρουν στον Πειραιά σε ποια θέση θα έχουν τερματίσει, θα γίνουν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Στον Ολυμπιακό πάντως έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μεντιλίμπαρ και είναι σίγουροι ότι θα οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Καμαρά, η απάντηση στον Αντίνο

Τον Ιανουάριο ένας από τους παίκτες που είχε ήθελε ο Παναθηναϊκός ήταν ο Ετιέν Καμαρά, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρηθεί έκπληξη αν το καλοκαίρι υπογράψει στον Ολυμπιακό. Ο 22χρονος Γάλλος χαφ της Σαρλερουά αρέσει πολύ στους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα έχουν έτσι την ευκαιρία να απαντήσουν και για τον Σαντίνο Αντίνο, με τον οποίο οι ίδιοι ασχολήθηκαν πρώτοι αλλά τελικά τον απέκτησαν οι πράσινοι. Με το συμβόλαιό του να λήγει το 2027 και τον ίδιο να επιθυμεί να πάρει μεταγραφή, η Σαρλερουά είναι με την πλάτη στον τοίχο στην υπόθεση Καμαρά.

Τρέχει ο Λανουά

Πήρε… φωτιά ο Λανουά, από ό,τι μαθαίνω, ενόψει της έναρξης των πλέι οφ και προσπαθεί να βρει τους κατάλληλους διαιτητές για την 1η αγωνιστική, για τους αγώνες Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Το πώς ορίζεται το «κατάλληλοι» βέβαια είναι ένα θέμα… Κρίνοντας από όσα έχουμε δει όλη τη σεζόν, οι διαιτητές που θεωρεί κατάλληλους ο Λανουά είναι ακατάλληλοι. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής πάντως δεν πτοείται και οι επιλογές του για την πρεμιέρα, τα σφυρίγματά τους και το αν θα επηρεάσουν ή όχι την εξέλιξη των παιχνιδιών, θα δείξει και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη μάχη του τίτλου.

Τρέλα στη Μίλαν για Καρέτσα

Έχει βουήξει η Ιταλία για τη Μίλαν και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος ετοιμάζεται για πολύ ακριβή μεταγραφή. Οι ροσονέρι παρακολουθούν εδώ και πάνω από ένα χρόνο τον νεαρό διεθνή άσο, θεωρούν πως πρόκειται για παίκτη που μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο αστέρι και γι’ αυτό ετοιμάζονται για… ντου το καλοκαίρι. Και πιστεύουν τόσο πολύ στον Καρέτσα ώστε να είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν σοβαρά με τη Γκενκ, παρά το γεγονός ότι η τιμή πώλησης είναι τα 35 εκατ. ευρώ. Για τον Καρέτσα πάντως υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, με τη Ντόρτμουντ να τον έχει επίσης πολύ ψηλά στη λίστα της.

Τα πετροδόλαρα και οι σκέψεις του Τσιμίκα

Για μεταγραφή το καλοκαίρι ετοιμάζεται ακόμη ένας Έλληνας που αγωνίζεται στο εξωτερικό, ο Κώστας Τσιμίκας. Στη Λίβερπουλ δεν έχει μέλλον οπότε θα επιστρέψει για να φύγει, με τον επόμενο προορισμό του να είναι άγνωστος προς το παρόν. Ο διεθνής αριστερός μπακ πάντως έχει στα χέρια του προτάσεις από Σαουδική Αραβία, άρα αν αποφασίσει αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια, μάλλον θα πάει προς εκεί. Ο Τσιμίκας όμως δεν κοιτάει μόνο τα λεφτά, θέλει να παίξει σε μια ομάδα που θα του δίνει τη δυνατότητα να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Θα ήταν δηλαδή θετικός για παραμονή στην Premier League ή για μεταγραφή σε ομάδα εκτός Αγγλίας που θα αγωνίζεται στο Champions League. Ακόμη και ελληνική, που λέει ο λόγος…

Προχωράει για Φρανσίσκο

Να κλείσω με μπάσκετ γιατί το μέλλον του Σιλβέν Φρανσίσκο απασχολεί πάρα πολλούς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και είναι πολύ πιθανό να αγωνίζεται στην Ελλάδα από τη νέα σεζόν. Ο νέος μάνατζερ του έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Παναθηναϊκό, οι φήμες για τον Ολυμπιακό όμως είναι όλο και πιο έντονες. Ο Φρανσίσκο είναι γνωστό ότι αρέσει πολύ στον Μπαρτζώκα, τον ήθελε και φέτος στην ομάδα αλλά οι Λιθουανοί δεν το συζητούσαν. Για το καλοκαίρι όμως τα δεδομένα είναι διαφορετικά και το ενδεχόμενο να βγάλει τα πράσινα για να φορέσει τα ερυθρόλευκα είναι όλο και πιο πιθανό.