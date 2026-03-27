Η FIFA ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς για το Μουντιάλ του 2026, οι οποίοι θα εφαρμοστούν στο τουρνουά το προσεχές καλοκαίρι. Στόχος της Ομοσπονδίας είναι να περιοριστεί η άσκοπη καθυστέρηση, να αυξηθεί ο ρυθμός των αγώνων, να αντιμετωπίζονται οι αργές αλλαγές και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον καθαρό χρόνο παιχνιδιού στη διάρκεια της μεγάλης διοργάνωσης.

Τα βασικά σημεία των αλλαγών στους κανονισμούς για το Μουντιάλ

Ταχύτερες αλλαγές: Οι παίκτες που αντικαθίστανται θα πρέπει να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Αν δεν συμμορφωθούν, η ομάδα τους θα συνεχίζει προσωρινά με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό.

Χρονικά όρια στις εκτελέσεις: Θεσπίζεται όριο 5 δευτερολέπτων για την εκτέλεση πλαγίων άουτ αλλά και για τις επαναφορές της μπάλας από τον τερματοφύλακα. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η κατοχή θα περνά στην αντίπαλη ομάδα.

Ιατρική παρέμβαση: Όταν ένας ποδοσφαιριστής δεχθεί ιατρική φροντίδα εντός γηπέδου, θα πρέπει να αποχωρεί και να παραμένει εκτός για ένα λεπτό πριν επιστρέψει. Εξαίρεση υπάρχει μόνο όταν ο τραυματισμός προκύπτει από φάουλ που τιμωρείται με κάρτα.

Επικοινωνία με τον διαιτητή: Το δικαίωμα διαλόγου με τον διαιτητή θα ανήκει αποκλειστικά στον αρχηγό της ομάδας. Παίκτες που θα τον πλησιάζουν χωρίς λόγο ενδέχεται να τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα.

Διευρυμένος ρόλος του VAR: Η χρήση του VAR επεκτείνεται, καθώς πλέον θα μπορεί να παρεμβαίνει και σε περισσότερες περιπτώσεις, όπως στον έλεγχο δεύτερης κίτρινης κάρτας ή στη διόρθωση αποφάσεων που αφορούν κόρνερ.



Παράλληλα, κατά την 140ή Ετήσια Γενική Συνέλευση της International Football Association Board, ανακοινώθηκαν και επιπλέον μέτρα που εξετάζεται να εφαρμοστούν στο μέλλον: Δυνατότητα έως οκτώ αλλαγών σε φιλικά παιχνίδια (με πιθανή αύξηση σε έντεκα κατόπιν συμφωνίας).

Έγκριση χρήσης καλυμμένων αντικειμένων, εφόσον δεν θεωρούνται επικίνδυνα.

Προαιρετική χρήση φορητών καμερών από τους διαιτητές.

Πιο σαφείς οδηγίες για περιπτώσεις τυχαίου διπλού αγγίγματος σε εκτέλεση πέναλτι (όπως είχε συμβεί με τον Julián Álvarez).

Τροποποίηση στην εφαρμογή του πλεονεκτήματος όταν αποτρέπεται μια προφανής ευκαιρία για γκολ, αλλά τελικά η φάση καταλήγει σε τέρμα.

Υπενθυμίζεται ότι το Μουντιάλ θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου με την αναμέτρηση του πρώτου ομίλου ανάμεσα στο Εθνική Μεξικού και τη Εθνική Νότιας Αφρικής στο ιστορικό Estadio Azteca. Ο τελικός της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium, στο Νιου Τζέρσεϊ.