Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια ιδιαίτερα σημαντική εκτός έδρας νίκη στο Σαράγεβο, επικρατώντας της Ντουμπάι BC με 104-107, σε ένα ματς όπου ξεχώρισαν οι Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με την απόδοσή τους.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε στα στοιχεία που οδήγησαν την ομάδα του στο θετικό αποτέλεσμα, κάνοντας παράλληλα ειδική μνεία στην εμφάνιση των δύο παικτών.

Τι δήλωσε:

«Πραγματικά πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες διαθέτουν εκπληκτικό επιθετικό ταλέντο. Δοκιμάσαμε διάφορα πράγματα στην άμυνα για να σταματήσουμε τον Μπείκον στο ένας εναντίον ενός, ενώ δεχθήκαμε πολλά σουτ από τον Μούσα στην πρώτη περίοδο. Είχαμε και πολλά προβλήματα με τα φάουλ. Στο πρώτο μέρος η Dubai είχε 15 πόντους από βολές. Για αυτό είχαμε πρόβλημα με τους δικούς μας παίκτες, κυριώς με τον Ναν.

Μετά από αυτό, όταν μείναμε πίσω με 12 πόντους, είδαμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την άμυνά μας και βάλαμε Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ερναγκόμεθ κι έναν σέντερ. Έτσι παίξαμε καλύτερη άμυνα και βελτιώσαμε το παιχνίδι μας στη ρακέτα. Προστατεύσαμε τον Ναν μέχρι τα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου. Μετά με τον Ναν και τον Σλούκα αρχίσαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Με αυτόν τον τρόπο ήρθε μια σημαντική νίκη για εμάς.

Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Επιθετικά παίξαμε έξυπνα, αλλά κάναμε και κάποια σοβαρά λάθη. Δύο φορές τους δώσαμε αντιαθλητικό φάουλ και εύκολους πόντους. Τελικά όμως χρησιμοποιήσαμε πολύ καλά τον Ναν και τον Χέιζ-Ντέιβις στην επίθεσή μας.

Δεν τίθεται ερώτημα για την ποιότητα του Κέντρικ Ναν. Έδειξε την ποιόητά του στο πιο σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Δυστυχώς για εμάς έχασε κάποια ματς φέτος. Είναι πολύ σημαντικός για την επιθετική λειτουργία της ομάδας μας.

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν κίνηση του προέδρου μας, Δημήτρη Γιαννακόπουλου και μας έχει δώσει μεγάλη συνεισφορά με την ποιότητα και την εμπειρία του».