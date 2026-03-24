Με ανάρτησή της στα social media η ΕΠΟ ευχαρίστησε τον Πέτρο Μάνταλο για την προσφορά του στην Εθνική Ελλάδας, μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από αυτή.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός ανανέωσε το συμβόλαιο με την ΑΕΚ για ακόμη ένα χρόνο και παράλληλα αποφάσισε να σταματήσει από την Εθνική ομάδα, τη φανέλα της οποίας φόρεσε 71 φορές από το 2014 κι έπειτα, πετυχαίνοντας 7 γκολ.

Ο Μάνταλος έδωσε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα όσα είχε να δώσει και η ΕΠΟ με μια ανάρτησή της στα social media τον ευχαρίστησε για την προσφορά του, υπενθυμίζοντας και τους αριθμούς του.

«Το τέλος μιας διαδρομής, η αρχή μιας παρακαταθήκης, σε ευχαριστούμε για όλα Πέτρο», ανέφερε το μήνυμα της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για τον Μάνταλο.