Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στο φετινό πρωτάθλημα, φορώντας και φέτος την φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Κρητικός γκολκίπερ του Ολυμπιακού είναι πρώτος σε λεπτά παρουσίας – ως προς την ελληνική Λίγκα – καθώς κατέγραψε 2523 λεπτά κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού και στην δεύτερη θέση βρέθηκε ο Θωμάς Στρακόσα της ΑΕΚ με 2505. Ο Τζολάκης έτσι και αλλιώς βέβαια πολύ καιρό τώρα λογίζεται αλλά και είναι ο Νο1 κάτω από τα δοκάρια των Ερυθρόλευκων. Οι δύο τερματοφύλακες αγωνίστηκαν και στις 26 αναμετρήσεις χωρίς να αντικατασταθούν και ενώ ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού αγωνίστηκαν και στα 26 παιχνίδια αλλά έχασαν ελάχιστα λεπτά, με μια αντικατάσταση για τον πρώτο και δύο για τον δεύτερο. Ο Τσάπρας είχε 2486 λεπτά και ο Βήχος 2484.

Ανεξαρτήτως των παραπάνω παικτών υπήρξαν ακόμη δύο ποδοσφαιριστές που είχαν συμμετοχή και στα 26 παιχνίδια της σεζόν, αλλά με πολύ λιγότερο χρόνο. Ο Ντένζελ Γιουμπιτάνα με 1662 λεπτά που ξεκίνησε ως βασικός με τον Ατρόμητο σε 20 αναμετρήσεις και μπήκε ως αλλαγή στις άλλες έξι, αλλά ολοκλήρωσε μόλις τα τρία από τα 20 ματς που ξεκίνησε ως βασικός.

Ακόμη λιγότερα λεπτά είχε ο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο, παρότι είχε συμμετοχή και στις 26 αναμετρήσεις του Λεβαδειακού στο φετινό Πρωτάθλημα. Ξεκίνησε ως βασικός σε 12 αναμετρήσεις και ολοκλήρωσε μόλις τρεις από αυτές, ενώ μπήκε ως αλλαγή σε 14 αγώνες.