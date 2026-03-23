Μαθαίνοντας τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΛ άρχισα να υποψιάζομαι ζόρια. Παρότι το σχήμα μαζί με Ταρέμι και Ελ Καμπί, ειδικά σε τέτοια στάθμης ματς στην ελληνική λίγκα, έχει αρχίσει να λειτουργεί καλύτερα, ο 65χρονος τεχνικός κράτησε τον Μαροκινό στον πάγκο και έπαιξε με τον Ιρανό κορυφή φοβούμενος κιτρίνισμα του πρώτου.

Γιατί ο Ολυμπιακός πήρε το απόλυτο τίποτα δημιουργικά – επιθετικά κόντρα στην ΑΕΛ, η εικόνα των Τσικίνιο, Μουζακίτη, Ζέλσον και Ποντένσε, ποιος πρέπει να προπονηθεί αμέσως στα σουτ, η απουσία του Ντάνι Γκαρθία και οι 4 προϋποθέσεις για να διεδικήσει το πρωτάθλημα στα πλέι-οφ. Ο Σπύρος Γρομητσάρης αναλύει τη νέα γκέλα των Πειραιωτών και τη συνολική εικόνα της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Sportdog.gr