Με 13 παίκτες θα αναχωρήσει για τη Βαλένθια ο Ολυμπιακός ενόψει του αγώνα με την ομώνυμη ομάδα για την 33η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «Eρυθρόλευκοι» θέλουν να διατηρήσουν το καλό μομέντουμ και να επεκτείνουν το νικηφόρο σερί που άρχισαν να «χτίζουν» την περασμένη εβδομάδα απέναντι σε Φενέρ και Μπασκόνια. Μετά και το «ρεπό» στην GBL ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει πιο ξεκούραστους τους παίκτες του ενόψει του αγώνα με την Βαλένθια (24/3, 21:30) στην Roig Arena. Ο Έλληνας τεχνικός θα έχει 13 παίκτες στην διάθεσή του καθώς έμειναν εκτός αποστολής οι Κόρι Τζόσεφ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και Μουστάφα Φαλ. Οσο για τον Γάλλο σέντερ, ο Φαλ ακολουθεί πλέον στο 100% το προπονητικό πρόγραμμα και ο Μπαρτζώκας μπορεί να τον υπολογίζει για τους προσεχείς αγώνες.