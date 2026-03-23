Η παρουσία του Νεϊμάρ στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 φαίνεται να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN Brazil, οι πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας είναι πλέον ελάχιστες.

Το θέμα απασχολεί εδώ και μήνες τη «Σελεσάο», ιδιαίτερα μετά την απόφαση του Κάρλο Αντσελότι να αφήσει εκτός τον επιθετικό της Σάντος από τα φιλικά του Μαρτίου απέναντι σε Γαλλία και Κροατία. Η επιλογή αυτή προκάλεσε συζητήσεις τόσο στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσο και στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Παρά τις αντιδράσεις από όσους πιστεύουν ότι ο 34χρονος μπορεί ακόμη να προσφέρει πολλά ως ηγετική μορφή της Βραζιλίας, το κλίμα φαίνεται να είναι βαρύ. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, άνθρωποι της ομοσπονδίας δεν είναι ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά του, ενώ εκφράζουν αμφιβολίες και για τη φυσική του κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, εκτιμούν ότι ο Νεϊμάρ επιχειρεί μέσω δηλώσεων και παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επηρεάσει την κοινή γνώμη απέναντι στον Ιταλό τεχνικό. Παράλληλα, ένα πρόσφατο περιστατικό ενόχλησε ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Αντσελότι ταξίδεψε με ιδιωτικό τζετ για να παρακολουθήσει από κοντά τον παίκτη σε αγώνα της Σάντος με τη Μιρασόλ στις 11 Μαρτίου. Ωστόσο, ο Νεϊμάρ δεν αγωνίστηκε, καθώς η ομάδα του ανέφερε ότι προφυλάχθηκε για λόγους ξεκούρασης, ενώ δεν βρέθηκε καν στο γήπεδο για να συναντήσει τον προπονητή. Το γεγονός αυτό φέρεται να προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην ομοσπονδία, με αποτέλεσμα να εκτιμάται πως απαιτείται πλέον κάτι εξαιρετικό για να επιστρέψει στα πλάνα της εθνικής ενόψει Μουντιάλ.