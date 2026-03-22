Ο Άρμαντ Ντουπλάντις… έπιασε στον ύπνο τους πάντες καθώς παντρεύτηκε κρυφά την αγαπημένη του, Ντεζιρέ Ινγκλάντερ, στο δημαρχείο της Στοκχόλμης και το προσεχές καλοκαίρι θα ανέβουν και τα σκαλιά της εκκλησίας.

Κάθε φορά που αγωνίζεται προκαλεί θόρυβο καθώς συνήθως δεν αρκείται στη νίκη αλλά κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ. Από εκεί και πέρα όμως, έξω από το ταρτάν του στίβου, είναι αθόρυβος. Τόσο αθόρυβος, ώστε να καταφέρει να παντρευτεί χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα.

Ο θρύλος του άλματος επί κοντώ και η αγαπημένη του Ντεζιρέ, μοντέλο στη Σουηδία, είχαν ανακοινώσει ότι το καλοκαίρι θα παντρευτούν στις Κάννες, ήδη όμως είναι ζευγάρι καθώς ενώθηκαν με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο της Στοκχόλμης. Ένας γάμος που έγινε για γραφειοκρατικούς λόγους, καθώς οι Σουηδοί που θέλουν να παντρευτούν σε άλλη χώρα, θα πρέπει πτώτα να καταχωρήσουν τον γάμο τους στην πατρίδα τους.

Έτσι, για να είναι όλα έτοιμα για τον κανονικό γάμο που θα γίνει στις Κάννες τον Ιούνιο, ο Ντουπλάντις και η σύντροφός του αποφάσισαν να πάνε στο δημαρχείο της Στοκχόλμης και να παντρευτεί. Κάτι που ήθελαν πολύ και οι δύο, με τον κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ να έχει παραδεχθεί σε δηλώσεις του πως όταν είχε κάνει πρόταση γάμου στη Ντεζιρέ ένιωθε μεγαλύτερη νευρικότητα από ό,τι στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το μοντέλο από τη Σουηδία είναι εδώ και χρόνια η σύντροφος του Ντουπλάντις και αυτή που του δίνει ηρεμία με την παρουσία της και μόνο, με τον ίδιο να τη θέλει πάντα στο γήπεδο στους αγώνες του. Και όταν, νομοτελειακά, έρχεται πάντα η νίκη, τρέχει αμέσως κοντά της για την… επιβράβευσή του, μία αγκαλιά και ένα φιλί.

Αυτό είναι και το πιο σημαντικό για τον ίδιο, καθώς μπροστά στη Ντεζιρέ δεν βάζει τίποτα. Ούτε καν κάποιο παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο είναι (σχεδόν) σίγουρο κάθε φορά που αγωνίζεται. «Αν πρέπει να χάσω έναν αγώνα, ένα τουρνουά, για να παντρευτώ τον έρωτα της ζωής μου, τότε δεν υπάρχει δίλημμα. Θα χάσω τον αγώνα ή το τουρνουά», είχε απάντηση σε ερώτηση για το πώς θα νιώσει που θα απουσιάσει από ένα τουρνουά λόγω του γάμου του.