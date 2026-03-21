Το 21ο γκολ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και το 29ο συνολικά στη φετινή σεζόν πέτυχε ο Βαγγέλης Παυλίδης στη νίκη της Μπενφίκα με 3-0 επί της Γκιμαράες για την 27η αγωνιστική.

Ο διεθνής Έλληνας φορ είχε μόνο ένα γκολ στους τελευταίους εννιά αγώνες και αυτό είχε ως συνέπεια να δέχεται κριτική από τα ΜΜΕ. Κριτική στην οποία απάντησε με την απόδοσή του και το γκολ που πέτυχε στη νίκη επί της Γκιμαράες.

Η Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό με τον Πρεστιάνι και στο 55′ ήρθε το 2-0 από τον Παυλίδη, με τη νίκη να θεωρείται πλέον δεδομένη. Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε από το αυτογκόλ του Μπένι στο 74′, με τους οπαδούς των Λουζιτανών να χειροκροτούν τον Έλληνα φορ όταν αντικαταστάθηκε.

Με αυτή τη νίκη η Μπενφίκα είναι στο -4 από την Πόρτο, η οποία όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.