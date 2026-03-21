Τρομακτικό ατύχημα στον ποδηλατικό γύρο Μιλάνο – Σαν Ρέμο στην Ιταλία, με την Ντέμπορα Σιλβέστρι να έχει σοκαριστική πτώση και να σώζεται από θαύμα.

Όλα έγιναν περίπου 20 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό, στην ανάβαση Τσιπρέσα, όπου είχαμε καραμπόλα αρκετών αθλητριών, με τη Ντέμπορα Σιλβέστρι να ακολουθεί και να μην προλαβαίνει να ακινητοποιήσει το ποδήλατό της.

Έτσι, η Ιταλία αναβάτης έφυγε πάνω από το κιγκλίδωμα και έπεσε σε διπλανό δρόμο, με την εικόνα να είναι σοκαριστική. Η Σιλβέστρι μεταφέρθηκε, φυσικά, αμέσως στο νοσοκομείο για εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κάτι σοβαρό.

Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον μία μέρα για να είναι απολύτως σίγουροι οι γιατροί ότι δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός και στη συνέχεια θα πάρει εξιτήριο.