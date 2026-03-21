Τρομακτικό ατύχημα στον ποδηλατικό γύρο Μιλάνο – Σαν Ρέμο στην Ιταλία, με την Ντέμπορα Σιλβέστρι να έχει σοκαριστική πτώση και να σώζεται από θαύμα.
Όλα έγιναν περίπου 20 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό, στην ανάβαση Τσιπρέσα, όπου είχαμε καραμπόλα αρκετών αθλητριών, με τη Ντέμπορα Σιλβέστρι να ακολουθεί και να μην προλαβαίνει να ακινητοποιήσει το ποδήλατό της.
Έτσι, η Ιταλία αναβάτης έφυγε πάνω από το κιγκλίδωμα και έπεσε σε διπλανό δρόμο, με την εικόνα να είναι σοκαριστική. Η Σιλβέστρι μεταφέρθηκε, φυσικά, αμέσως στο νοσοκομείο για εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κάτι σοβαρό.
Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον μία μέρα για να είναι απολύτως σίγουροι οι γιατροί ότι δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός και στη συνέχεια θα πάρει εξιτήριο.
Caduta tremenda a circa 20 km dall'arrivo della Milano-Sanremo Women 2026 😱— Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 21, 2026
Le conseguenze peggiori le ha avute Debora Silvestri che è caduta giù dal muretto. Per fortuna la ragazza italiana è cosciente ed è stata immediatamente trasportata in ospedale per gli accertamenti del… pic.twitter.com/lbQHbLqXNA