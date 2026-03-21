Μία μέρα μετά τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα στο Telecom Center Athens, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media έστειλε μήνυμα για την κατάκτηση της Euroleague από τον Παναθηναϊκό.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ήταν στο γήπεδο για τον αγώνα με τους Σέρβους και όταν η ομάδα του βρέθηκε στο -12 άφησε τη σουίτα του και κατέβηκε στα court seats, από όπου είδε τη μεγάλη ανατροπή.

Οι «πράσινοι» πήραν μια πολύ σημαντική νίκη καθώς παραμένουν ζωντανοί στο κυνήγι της απευθείας πρόκρισης στα play off και ο Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media έστειλε μήνυμα για κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού.

«Μαθημένοι στην κόντρα πάντα εμείς στον Παναθηναϊκό. Το 2002 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους ,με Ντέγιαν πήραμε το μέχρι τότε πιο μαγκικό Ευρωπαϊκό της ιστορίας. Το 2024 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους ,με Σλούκα πήραμε το ακόμα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό. Το 2026 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το μέχρι σήμερα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό….

Γιατι? ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ! Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΠΟΤΕ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ!», έγραψε ο Γιαννακόπουλος.