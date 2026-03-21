Εύκολο έργο είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον στον δεύτερο γύρο του Miami Open. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 7-3) του Αλεξ Ντε Μινόρ και πήρε την πρόκριση.

Μάλιστα η νίκη αυτή του Τσιτσιπά επί του Ντε Μινόρ ήταν η 12η στα 13 παιχνίδια που έχουν δώσει μεταξύ τους.

Τόσο στο πρώτο σετ, όσο και στο δεύτερο ο Τσιτσιπάς με break σε κρίσιμα σημεία πήρε το προβάδισμα και κατάφερε να πάρει τη νίκη και την πρόκριση.

Στον επόμενο γύρο ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο, Αρτούρ Φις ο οποίος προκρίθηκε με 2-0 σετ επί του Ντάργουιν Μπλαντς.