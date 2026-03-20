Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου δεκτή την αίτηση ανάκλησης που είχαν καταθέσει η Περιφέρεια Αττικής, το ΣΕΦ και ο Ολυμπιακός, ανοίγοντας οριστικά τον δρόμο για την κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου του συλλόγου στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Η απόφαση αυτή ανατρέπει την αρχική κρίση του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο είχε μπλοκάρει την προγραμματική σύμβαση για το έργο, προϋπολογισμού 23,56 εκατ. ευρώ.

Μετά την εξέλιξη αυτή η κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου προχωρά κανονικά, βάσει των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, με στόχο την έναρξη των εργασιών το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Το Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο κλειστές πισίνες (μία ολυμπιακών διαστάσεων 50μ., μία βοηθητική), βοηθητική δεξαμενή, συνεδριακό κέντρο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους

