Η Αθλέτικ Μπιλμπάο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο, στο οποίο ο Ερνέστο Βαλβέρδε ανακοινώνει ότι θα αποχωρήσει από τον σύλλογο με το τέλος της σεζόν.

Παρά το γεγονός ότι η φετινή πορεία της ομάδας δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν οι φίλοι της, ο 62χρονος τεχνικός εξήγησε πως η απόφαση αυτή δεν ήταν στιγμιαία, αλλά αποτέλεσμα σκέψης που ωρίμαζε εδώ και καιρό. Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακός αποτελεί τον άνθρωπο με τις περισσότερες παρουσίες στον πάγκο των Βάσκων, έχοντας φτάσει τα 492 παιχνίδια, ενώ στην καριέρα του με τον σύλλογο κατέκτησε ένα Κόπα ντελ Ρέι και ένα Σούπερ Καπ.

Η πρώτη του θητεία στην ομάδα καταγράφηκε την περίοδο 2003-2005, η δεύτερη από το 2013 έως το 2017, ενώ η τρίτη και τελευταία ξεκίνησε το 2022, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα.

Ο «τσινγκούρι», όπως είναι γνωστός, έχει ιδιαίτερο δεσμό με τον σύλλογο, καθώς φόρεσε και τη φανέλα της ομάδας ως ποδοσφαιριστής. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η Αθλέτικ, μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση προς τιμήν του, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του στον σύλλογο.

«Γεια σε όλους. Είμαι εδώ σήμερα για να ανακοινώσω ότι δεν θα είμαι ο προπονητής της Αθλέτικ την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι μια απόφαση στην οποία κατέληξα με την πάροδο του χρόνου, μια απόφαση που έχω συζητήσει με τον σύλλογο και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας.

Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι μας απομένουν δέκα κρίσιμοι αγώνες πρωταθλήματος, που ξεκινούν αυτή την Κυριακή εναντίον της Μπέτις. Δέκα αγώνες στους οποίους στοχεύουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, στους οποίους έχουμε πολλά να κερδίσουμε, στους οποίους θα τα δώσουμε όλα και στους οποίους, αναμφίβολα, μπορούμε να κερδίσουμε αν μείνουμε όλοι ενωμένοι» ήταν το μήνυμα του Βαλβέρδε.