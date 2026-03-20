Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συγκίνησε το κοινό με το μήνυμά του για την Ημέρα του Πατέρα, μοιράζοντας μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον αείμνηστο πατέρα του.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ ξεκίνησε την ανάρτησή του στο Instagram με φωτογραφία στην οποία περιβάλλεται από την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων των πέντε παιδιών του: Κριστιάνο Τζούνιορ, Αλάνα, Ματέο, Εύα και Μπέλα Εσμεράλντα.

Στην ίδια ανάρτηση υπήρχε και δεύτερη φωτογραφία με τον ίδιο πλάι στον πατέρα του, Ζοσέ Ντινίς Αβέιρο, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 52 ετών το 2005. Ο πατέρας του εργαζόταν ως υπεύθυνος εξοπλισμού στην τοπική ομάδα Αντορίνια στη Μαδέιρα, όπου ενθάρρυνε τον γιο του να κάνει τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο.

Την εποχή του θανάτου του, ο «CR7» βρισκόταν μόλις δύο χρόνια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χωρίς να φαντάζεται τις τεράστιες διακρίσεις που θα ακολουθούσαν. Παρά τη φήμη και τις επιτυχίες του, ο Ρονάλντο παραμένει συναισθηματικά δεμένος με τις ρίζες του, όπως δείχνει και η λεζάντα της ανάρτησής του: «Από που προέρχομαι και για ποιους ζω. Χαρούμενη Ημέρα του Πατέρα».

Ο 40χρονος έχει παραδεχτεί ότι η σχέση του με τον πατέρα του ήταν δύσκολη λόγω των προβλημάτων αλκοολισμού που αντιμετώπιζε ο Ζοσέ Ντινίς Αβέιρο. Σε συνέντευξή του το 2019 στον Πίρς Μόργκαν είχε αναφέρει: «Δεν μιλούσα ποτέ μαζί του, όπως σε μια κανονική συνομιλία. Ήταν δύσκολο», προσθέτοντας ότι ποτέ δεν τον γνώρισε πλήρως.

Η πρόωρη απώλεια του πατέρα τον σημάδεψε τόσο που απέφυγε ακόμη και να βρεθεί στην κηδεία του συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα, το προηγούμενο καλοκαίρι. Μιλώντας ξανά στον Μόργκαν τον Νοέμβριο, αποκάλυψε: «Ένα από τα πράγματα που δεν κάνω, μετά το θάνατο του πατέρα μου, είναι ότι ποτέ δεν ξαναπήγα σε νεκροταφείο».