Η ισπανική ιστοσελίδα Marca αναγνώρισε ότι το δεύτερο γκολ της Μπέτις, με το οποίο έγινε το 2-0, ξεκινά από θέση οφσάιντ, παρουσιάζοντας ωστόσο και τη δική της ερμηνεία για τον λόγο που τελικά το τέρμα κατοχυρώθηκε.

Το σερί του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, υπό την καθοδήγηση του Μπενίτεθ, καθώς και η προσπάθεια για πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League, έλαβαν τέλος στο «La Cartuja». Οι «πράσινοι» γνώρισαν βαριά ήττα με 4-0 και αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση στην Ισπανία.

Ωστόσο, η εξέλιξη του αγώνα θα μπορούσε να είχε πάρει διαφορετική τροπή, αν δεν μετρούσε το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (45’), το οποίο ουσιαστικά διαμόρφωσε συνθήκες πρόκρισης για τους Ισπανούς και άλλαξε την ισορροπία της αναμέτρησης.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού εκφράστηκαν έντονες διαμαρτυρίες. Αρχικά για επιθετικό φάουλ πάνω στον Καλάμπρια που δεν καταλογίστηκε από τον διαιτητή Τομπίας Στίλερ, και στη συνέχεια για τη φάση που προηγήθηκε του γκολ, όπου ο Εζαλζουλί φάνηκε να βρίσκεται σε θέση οφσάιντ, χωρίς όμως το VAR να παρέμβει.

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τη φάση με τον Μαροκινό εξτρέμ, η Marca σημείωσε πως πράγματι ο ποδοσφαιριστής ήταν εκτεθειμένος, επιχειρώντας παράλληλα να εξηγήσει το σκεπτικό με βάση το οποίο η διαιτητική ομάδα επέτρεψε να συνεχιστεί η φάση και τελικά να μετρήσει το γκολ «ο VAR εξέτασε τη φάση επειδή το οφσάιντ του Εζαλζουλί ήταν ξεκάθαρο, αλλά αποφάσισε ότι δεν υπήρχε λόγος να γυρίσει τόσο πίσω τη φάση, αφού η μπάλα είχε αλλάξει κατοχή τουλάχιστον τέσσερις φορές: δύο φορές οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν την ευκαιρία να την κοντρολάρουν ή να την διώξουν, κάτι που δεν έκαναν καλά» τονίζει.