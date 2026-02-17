Ο Μπουκάγιο Σάκα συμφώνησε με την Άρσεναλ για την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2031 και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της, καθώς οι ετήσιες απολαβές του θα ξεπερνούν τα 16 εκατ. ευρώ.

Ο 24χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους «κανονιέρηδες» και -όπως αναφέρει το BBC- συμφώνησε με τη διοίκηση του κλαμπ για την επέκτασή του ως το 2031, με τις ετήσιες απολαβές του να… εκτινάσσονται.

Ο Σάκα θα παίρνει, πλέον, κάτι παραπάνω από 16 εκατ. ευρώ ετησίως, με τον Μικέλ Αρτέτα να είναι απολύτως ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη καθώς είχε ξεκαθαρίσει στους διοικούντες ότι ήταν απαραίτητη η ανανέωση του συμβολαίου του Σάκα.

Ο διεθνής Άγγλος εξτρέμ είναι από πιτσιρικάς στην Άρσεναλ καθώς ξεκίνησε από τα τμήματά υποδομής της και με την πρώτη ομάδα έχει 77 γκολ και 78 ασίστ σε 296 συμμετοχές, έχοντας κατακτήσει ένα κύπελλο Αγγλίας και δύο Commutiny Shield.