Ο Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αφού οι «Πράσινοι» τον ενέταξαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, παίρνοντας τη θέση του Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει στα τέλη του μήνα.

Πλέον, οι οκτώ ξένοι που απαρτίζουν το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι οι: Όσμαν, Χολμς, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Σορτς και Χέιζ–Ντέιβις. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, κάθε ομάδα μπορεί να έχει οκτώ ξένους στο ρόστερ, ενώ για κάθε αγώνα δηλώνονται έξι, κανόνας που ισχύει τόσο για το ελληνικό πρωτάθλημα όσο και για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «πρασίνων» ο Χέιζ-Ντέιβις ανέφερε τον λόγο που διάλεξε να έρθει στη χώρα μας αναφέροντας:

«Συζήτησα με την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τον ατζέντη μου και τον εαυτό μου. Αισθάνομαι πώς φυσικά όλοι ξέρουν ότι η Φενέρμπαχτσε ήταν μία επιλογή με όσα έκανα εκεί τα τρία τελευταία χρόνια και ειδικά όσα πετύχαμε ως ομάδα πέρυσι, ένιωσα πώς ένα κεφάλαιο έκλεισε. Έδωσα τα πάντα, νομίζω έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Ελπίζω να το εκτιμούν και να το απόλαυσαν. Τώρα ξεκινάει ένα επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μου και στο μπάσκετ».