Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του πρωταγωνιστούν στο νέο ντοκιμαντέρ του Ντι Μάρτζιο για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΠΑΟΚ.

Την προσέγγισή του και την οππτική του στην ιστορία του ΠΑΟΚ παρουσίασε στο κοινό του ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, με τίτλο «ΠΑΟΚ, εκεί όπου η κουλτούρα συναντά το πάθος». Το ντοκιμαντέρ, που προβλήθηκε από το Sky Sports, αναδεικνύει τον Δικέφαλο του Βορρά όχι απλώς ως έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο, αλλά ως έναν ζωντανό Οργανισμό που ταυτίζεται με την ίδια τη ζωή της Θεσσαλονίκης, μέσα από τις αφηγήσεις προσωπικοτήτων της ομάδας και ενώ σε αυτό βέβαια πρωταγωνιστούν και ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου από την πλευρά του περιγράφει έναν ΠΑΟΚ που αποτελεί το μοναδικό στήριγμα και την πηγή ευτυχίας μιας ολόκληρης περιοχής. Τονίζει πώς η σύνδεση των οπαδών με την ομάδα ξεπερνά τα όρια του φανατισμού. «Πρέπει να ζήσεις εδώ για να καταλάβεις 100% τι σημαίνει ΠΑΟΚ», δηλώνει χαρακτηριστικά.