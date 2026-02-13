Ο Παναθηναϊκός έδειχνε να αφήνει πίσω του την αγωνιστική κάμψη μετά τη σπουδαία νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, όμως η βαριά ήττα στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν (78-62) προσγείωσε απότομα τους «πράσινους». Ήταν, ίσως, η πιο προβληματική φετινή τους εμφάνιση. Με απολογισμό 16-11, το «τριφύλλι» βρίσκεται εκτός πρώτης εξάδας.

Το επιθετικό πρόβλημα ήταν εμφανές: μόλις 62 πόντοι ενεργητικό, με τον Σορτς να τελειώνει την αναμέτρηση με 21 πόντους αλλά χωρίς καμία ασίστ. Χουάντσο και Οσμάν δεν έχουν ανταποκριθεί στις προσδοκίες της νέας σεζόν, ενώ η απουσία του Ναν έχει επηρεάσει αισθητά τη λειτουργία της επίθεσης.

Η επιστροφή του Αμερικανού θεωρείται κομβική (87,4 πόντοι μ.ό. με Ναν, 77,5 χωρίς). Νοκ άουτ ο Λεσόρ (σέντερ). Επιστρέφει ο Ναν (γκαρντ). Αμφίβολος ο Σαμοντούροφ (φόργουορντ).

Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για 2,5 χρόνια, γεγονός που σκόρπισε ενθουσιασμό στις τάξεις του συλλόγου.

Η Φενέρ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, μετρώντας 11 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και 16 επιτυχίες στα 17 τελευταία παιχνίδια. Στη EuroLeague «τρέχει» σερί έξι νικών, με την προηγούμενη ήττα να έχει σημειωθεί πριν από περίπου έναν μήνα στο Ντουμπάι. Με ρεκόρ 19-7 φιγουράρει στην κορυφή.

Η ομάδα του Σάρας ξεχωρίζει κυρίως για την αμυντική της συνέπεια: λιγότεροι πόντοι παθητικό (79,1) και χαμηλότερο ποσοστό ευστοχίας αντιπάλων (48,7%). Επιθετικά παρουσιάζει διακυμάνσεις, όμως οι Χόρτον-Τάκερ και Μπόλντουιν δίνουν λύσεις, ενώ η προσθήκη του Ντε Κολό προσθέτει εμπειρία και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα. Στην πρόσφατη «διαβολοβδομάδα» επικράτησε εκτός έδρας της Μπαρτσελόνα και της Παρί, με τον Μπιμπέροβιτς να ξεχωρίζει (19 πόντοι). Απόντες οι Μπάνγκο (σέντερ), Σίλβα (σέντερ), Χολ (γκαρντ), Γουίλμπεκιν (γκαρντ) και Ζάγκαρς (γκαρντ).