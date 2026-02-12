Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα πλέον, καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του με συμβόλαιο για 2,5 χρόνια και με τις συνολικές απολαβές του να φτάνουν στα 10 εκατ. δολάρια.

Μπορεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να είχε ανακοινώσει πριν μέρες, μέσω των social media, ότι ο Αμερικανός φόργουορντ απέρριψε την πρόταση των «πράσινων», τελικά όμως… φόρεσε τη φανέλα τους. Από την Τετάρτη (11/2) οι πληροφορίες έκαναν λόγο για εντυπωσιακή ανατροπή στην υπόθεση και τελικά αυτή η ανατροπή είναι γεγονός.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έμοιαζε το φαβορί για την απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις, αυτός όμως αποφάσισε να πει «ναι» στην πρόταση του Παναθηναϊκού τελικά και θα εισπράξει 10 εκατ. δολάρια για τα επόμενα 2,5 χρόνια, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να ενισχύεται με έναν παίκτη που κατέκτησε πέρυσι τη Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε παίρνοντας και τον τίτλο του MVP του Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Το μόνο που απομένει, πλέον, είναι να έρθει στην Αθήνα και να αρχίσει προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μπροστά του σημαντικά παιχνίδια στη Euroleague.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια», ήταν η λιτή ανακοίνωση των «πράσινων».