Η μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό επισημοποιήθηκε τα ξημερώματα με ανακοίνωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με το αγωνιστικό σκέλος της υπόθεσης να έχει ουσιαστικά κλείσει. Πλέον απομένουν τα διαδικαστικά, τα οποία θα ολοκληρωθούν με την άφιξη του Αμερικανού φόργουορντ στην Αθήνα.

Από το «τριφύλλι» δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη η ακριβής ημέρα άφιξής του, ωστόσο οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι αυτό θα συμβεί μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο. Στόχος και των δύο πλευρών είναι να τρέξουν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε ο παίκτης να ενσωματωθεί γρήγορα στις προπονήσεις και να τεθεί στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Ο χρονικός ορίζοντας είναι συγκεκριμένος, καθώς την επόμενη εβδομάδα διεξάγεται στην Κρήτη το Allwyn Final Eight. Ο Παναθηναϊκός ξεκινά τις υποχρεώσεις του την Τετάρτη στις 20:00 απέναντι στον ΠΑΟΚ, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή της αναμέτρησης Ηρακλής–Μύκονος.