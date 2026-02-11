Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν έχει υπογράψει ακόμη πουθενά και ο Παναθηναϊκός επανήλθε δυναμικά στη διεκδίκησή του και πιέζει για να τον πείσει να πει το «ναι».

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν ο μεγάλος στόχος των «πράσινων» και από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από τους Μιλγουόκι Μπακς όλοι περίμεναν ότι θα έρθει στην Αθήνα για τις υπογραφές, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όμως ανακοίνωσε μέσω των social media πως ο παίκτης απέρριψε την πρόταση που του έγινε.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να θεωρηθεί φαβορί για την απόκτησή του η Χάποελ Τελ Αβίβ ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από τη Φενέρμπαχτσε, ομάδα με την οποία κατέκτησε πέρυσι τη Euroleague, με τον ίδιο να αναδεικνύεται MVP του Final Four. Παρά την πολύ καλή πρόταση που έκαναν οι Ισραηλινοί όμως, ο Χέιζ-Ντέιβις δεν υπέγραψε.

Ο Αμερικανός καθυστερεί συνεχώς την τελική απόφασή του και ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κάνει ξανά… ντου για την απόκτησή του και τον πιέζει για να πει το «ναι» και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του προσφέρουν, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι πιθανά πλέον.