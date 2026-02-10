Παιχνίδι στην πλάτη του Αταμάν

Δύσκολες ώρες περνάει ο Αταμάν λόγω του θανάτου της μητέρας του, την οποία λάτρευε. Δύσκολη είναι γενικά η σεζόν για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, στην πλάτη του οποίου γίνεται ένα περίεργο παιχνίδι. Ο Αταμάν υποδεικνύεται ως ο υπεύθυνος για μεταγραφές που δεν γίνονται και αυτοί που φτιάχνουν κλίμα εις βάρος του, με στόχο να του χρεώσουν τα πάντα σε ενδεχόμενη αποτυχία στο τέλος της σεζόν, είναι άνθρωποι από το περιβάλλον του Γιαννακόπουλου. Όχι άνθρωποι του περιβάλλοντος του Ολυμπιακού. Άνθρωποι του περιβάλλοντος του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος την ίδια ώρα εμφανίζεται να στηρίζει τον προπονητή. Ο Αταμάν πάντως, όπως έχω σημειώσει ξανά, είναι πολύ έμπειρος και πανέξυπνος. Και έχει καταλάβει πολύ καλά τι γίνεται.

Ποια είναι τα στελέχη της ΚΑΕ;

Ο Αταμάν, πάντως, δεν έταξε καμία μεταγραφική βόμβα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αυτό το έκανε ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία να απαντάει ακόμη και σε οπαδικές σελίδες που δεν τις ξέρουν ούτε καν οι οπαδοί… Την ίδια ώρα, στην ΚΑΕ προσπαθούν να βρουν παίκτη και δεν βρίσκουν, με την όλη κατάσταση να μην παραπέμπει σε ένα κλαμπ με 7 ευρωπαϊκά, τόσο βαριά φανέλα, ένα υπερσύγχρονο γήπεδο και πολλά έσοδα. Και σίγουρα δεν μπορεί να φταίει ο Αταμάν για αυτό. Θα ήταν καλύτερο για τον Παναθηναϊκό όσοι προσπαθούν να ρίξουν όλες τις ευθύνες στον προπονητή, να εστίαζαν στη στελέχωση της ΚΑΕ, στα κριτήρια με τα οποία πήραν κάποιοι κομβικές θέσεις και γενικά στις επιλογές που έκανε ο Γιαννακόπουλος σε θέσεις-κλειδιά.

Έκαναν αυτοκριτική στο Ρέντη

Στον Ολυμπιακό προσπαθούν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη, με τους παίκτες να αναλαμβάνουν την ευθύνη. Στα αποδυτήρια του Ρέντη έγινε μια μεγάλη συζήτηση ανάμεσα στους παίκτες, οι οποίοι ξεκαθάρισαν πως για αυτό που έγινε ευθύνονται οι ίδιοι και μόνο. Το θέμα είναι πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς σε όλα τα ντέρμπι φέτος, με εξαίρεση αυτό του πρώτου γύρου με την ΑΕΚ, οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν να δυσκολεύονται πολύ. Στην ΠΑΕ, πάντως, περιμένουν πως αυτή η αυτοκριτική θα έχει και τα επιθυμητά αποτελέσματα καθώς η μάχη του τίτλου έχει πάρει φωτιά και κάθε λάθος θα πονάει πολύ, πάρα πολύ από εδώ και πέρα.

Η απορία του Μεντιλίμπαρ

Ο Μεντιλίμπαρ, όπως λένε στον Πειραιά, είναι ικανοποιημένος από την αντίδραση των παικτών του μετά την ήττα στο ντέρμπι, από τη συζήτηση που έκαναν και την ανάληψη ευθυνών. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει ευθύνες και ο προπονητής, δεν είναι αυτός όμως που μπαίνει στο γήπεδο για να παίξει. Αυτό το κάνουν οι παίκτες και ο Μεντιλίμπαρ είχε και έχει μια μεγάλη απορία μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: Γιατί οι παίκτες του κόλλησαν μετά το 0-1 μόλις στο 7ο λεπτό; Και το ίδιο είχε γίνει και στο κύπελλο με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είχε δεχθεί νωρίς το πρώτο γκολ και αντί να αντιδράσει δέχθηκε και δεύτερο και μετά δεν έκανε τίποτα.

Οι επόμενοι πράσινοι στόχοι

Στον Παναθηναϊκό το κλίμα έχει αλλάξει μετά τη νίκη στο Καραϊσκάκη, δεν αλλάζει όμως το πλάνο που έχει χαράξει η διοίκηση με τον προπονητή. Ο Μπενίτεθ κέρδισε πόντους μετά το 1-0 επί του Ολυμπιακού και στη διοίκηση έχουν αρχίσει να βάζουν τις βάσεις για τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Μεταγραφές που θα δώσουν συνέχεια στην προσπάθεια που έχει αρχίσει από τον Ιανουάριο με την απόκτηση νεαρών Ελλήνων παικτών. Οι «πράσινοι» θέλουν να φτιάξουν έναν δυνατό ελληνικό κορμό και κάθε παίκτης που ξεχωρίζει στο πρωτάθλημα αποτελεί αυτομάτως και στόχο τους. Ας μην εκπλαγεί κανένας, επομένως, αν ακούσει προσεχώς για προχωρημένες συζητήσεις με τον Λεβαδειακό για συγκεκριμένους παίκτες.

Θετικός για Ελλάδα ο Λιβάι

Την πόρτα του Παναθηναϊκού, εν τω μεταξύ, χτύπησε και ο μάνατζερ του Λιβάι Γκαρσία, όπως γράφουν και στη Ρωσία. Οι συζητήσεις δεν προχώρησαν τον Ιανουάριο, δεν αποκλείεται όμως να υπάρξουν εξελίξεις το καλοκαίρι. Είτε είναι οι «πράσινοι» είτε κάποια άλλη ομάδα πάντως, ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ το έχει πάρει απόφαση. Δεν θέλει να παραμείνει στη Σπαρτάκ Μόσχας, δεν περνάει καλά στη Ρωσία και ψάχνεται εδώ και μήνες για μεταγραφή. Με δεδομένο πάντως ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, η λύση είναι πιο εύκολο να δοθεί από κάποια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Ο ίδιος, πάντως, δεν θα έλεγε «όχι» σε ενδεχόμενη επιστροφή στην Ελλάδα.