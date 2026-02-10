Σοβαρά επεισόδια σημάδεψαν την αναμέτρηση μπάσκετ ανάμεσα στους Σάρλοτ Χόρνετς και τους Ντιτρόιτ Πίστονς, καθώς στο τρίτο δωδεκάλεπτο η αναμέτρηση ξέφυγε εντελώς από κάθε έλεγχο. Το παρκέ μετατράπηκε σε αρένα, με μπουνιές, σπρωξίματα και γενικευμένη σύρραξη, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή τεσσάρων παικτών.

Η σπίθα άναψε μετά από ένα σκληρό φάουλ του Μούσα Ντιαμπατέ των Χόρνετς στον σέντερ των Πίστονς, Τζέιλεν Ντούρεν. Μετά το σφύριγμα των διαιτητών, οι δύο παίκτες ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, ανταλλάσσοντας φωνές, με τον Ντούρεν να σηκώνει πρώτος το χέρι σε μια κίνηση που θύμιζε χαστούκι.

Η ένταση κλιμακώθηκε άμεσα, καθώς ο Ντιαμπατέ αντέδρασε οργισμένα και τον καταδίωξε στο παρκέ. Στο επεισόδιο ενεπλάκη και ο Μάιλς Μπρίτζες, ο οποίος έσπρωξε τον σέντερ των Πίστονς, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Οι παίκτες αντάλλασσαν γροθιές και σπρωξίματα μπροστά στα μάτια των εμβρόντητων φιλάθλων.

Παρά τις προσπάθειες συμπαικτών και ψυχραιμότερων να παρέμβουν, ο καβγάς δεν σταμάτησε. Ο Ντιαμπατέ και ο Μπρίτζες συνέχισαν να επιτίθενται στον Ντούρεν, ενώ λίγο αργότερα στο παρκέ εισέβαλε και ο Αϊζάια Στιούαρτ από τον πάγκο, ο οποίος έπιασε από τον λαιμό τον Μπρίτζες, ρίχνοντας ακόμη περισσότερο «λάδι στη φωτιά».

Για αρκετά λεπτά επικράτησε χάος, με παίκτες, προπονητές και μέλη των επιτελείων να βρίσκονται στο παρκέ προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την τάξη.

Τελικά, οι διαιτητές αποφάσισαν την αποβολή των Ντιαμπατέ, Ντούρεν, Μπρίτζες και Στιούαρτ, ενώ θεωρείται πιθανό να επιβληθούν επιπλέον κυρώσεις, κυρίως στον Στιούαρτ, λόγω της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο από τον πάγκο.