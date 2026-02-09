Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Γερμανία η ομοφοβική επίθεση που δέχθηκε ο ερασιτέχνης διαιτητής Πασκάλ Κάιζερ, λίγες ημέρες μετά τη δημόσια πρόταση γάμου που έκανε στον σύντροφό του μέσα στο κατάμεστο Rhein Energie Stadion της Κολωνίας.

Ο Κάιζερ είναι γνωστός για τη δράση του κατά της ομοφοβίας στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τους δράστες να του επιτεθούν μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ο διαιτητής, λίγες μέρες μετά την πρόταση γάμου που έκανε ενώπιον ενός ολόκληρου σταδίου αλλά και των τηλεοπτικών καμερών, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης στο ίδιο του το σπίτι, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του διαιτητή, τρεις άνδρες τον περίμεναν στην αυλή του σπιτιού του και του επιτέθηκαν σωματικά, ξυλοκοπώντας τον. Ο ίδιος συνδέει ευθαρσώς την επίθεση που δέχθηκε με την προβολή που έλαβε η πρόταση γάμου που έκανε στον σύντροφό του. Το γεγονός αυτό είχε γίνει viral, όταν ο Κάιζερ γονάτισε στο γήπεδο και ζήτησε από τον σύντροφό του, Μόριτς, να τον παντρευτεί, με το κοινό των περίπου 50.000 θεατών να τους κοιτά σοκαρισμένο, πριν από τον αγώνα της Bundesliga ανάμεσα στην Κολωνία και τη Βόλφσμπουργκ.



Ο Κάιζερ την παραμονή της επίθεσης, δέχτηκε απειλές που περιλάμβαναν ακόμη και τη διεύθυνση του σπιτιού του. Όταν ενημέρωσε σχετικά τις αστυνομικές αρχές, έλαβε ως απάντηση την διαβεβαίωση πως δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Ωστόσο, μόλις είκοσι λεπτά μετά από την ενημέρωση αυτή, ο διαιτητής δέχθηκε την επίθεση, τη στιγμή που είχε βγει στον κήπο για να καπνίσει.

Η πρόταση γάμου είχε λάβει χώρα στο περιθώριο του αγώνα της Bundesliga ανάμεσα σε Κολωνία και Βόλφσμπουργκ. Το περιστατικό της επίθεσης έχει φουντώσει τη συζήτηση στη Γερμανία γύρω από την ασφάλεια των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και την ευθύνη που έχουν οι αρχές απέναντι σε καταγγελίες πολιτών για απειλές.