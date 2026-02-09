Δεν θα βρεθούν φίλαθλοι του Άρη στο Πανθεσσαλικό για το παιχνίδι με τον Βόλο, με την τοπική ομάδα να εξηγεί τον λόγο αυτής της απόφασης.

Μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ (0-0), ο Άρης θα βρεθεί στον Βόλο για την επερχόμενη 21η αγωνιστική της Stoiximan Superleague 1. Ο Βόλος από την άλλη πήρε την απόφαση να μην δεχθεί να φιλοξενήσει φιλάθλους του Άρη στο Πανθεσσαλικό. Ο λόγος αυτής της απόφασης είναι οι ζημιές που είχαν γίνει από τους φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης και η άρνηση της διοίκησης του Άρη να τις πληρώσει το 2021.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βόλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος, αν και σεβόμενη τους φίλους του Άρη, ενημερώνει ότι δεν θα διαθέσει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους φιλάθλους για τον αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου (14/2) Βόλος – Άρης, εξαιτίας της εκκρεμότητας που υπάρχει με την ΠΑΕ Άρης από την άρνησή της να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσαν οι οπαδοί της στον αγώνα του 2021.

Ο κ. Καρυπίδης και η διοίκηση του Άρη, εν αντιθέσει με όλες τις άλλες ΠΑΕ που έχουν φιλοξενηθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο, αρνείται να καταβάλει το ποσό των 26.000 ευρώ που αφορούσε τις ζημιές που προκάλεσαν οι οπαδοί της ομάδας του στην εν λόγο αναμέτρηση.

Για τον λόγο αυτό, η ΠΑΕ Βόλος εμμένει στην απόφασή της να μην διαθέσει εισιτήρια στους φίλους του Αρη, από τους οποίους καλεί να την σεβαστούν.

Παράλληλα, ενημερώνουμε ότι θα δοθούν στην ΠΑΕ Αρης ΜΟΝΟ οι 10 προσκλήσεις που προβλέπονται για το Δ.Σ.. Επιπλέον η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι για τον συγκεκριμένο αγώνα δεν θα εκδοθούν εισιτήρια αγώνα. Ως εκ τούτου δικαίωμα εισόδου στο Πανθεσσαλικό στάδιο για τον αγώνα του Σαββάτου Βόλος – Άρης θα έχουν μόνο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας».