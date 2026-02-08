Ο Ολυμπιακός πήρε τη 18η νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Stoiximan Basket League με το 102-87 επί του Προμηθέα και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στους παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν αήττητοι στο πρωτάθλημα και γενικά, όπως έδειξαν και στην επιβλητική νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια στη Euroleague, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, παρά τους τραυματισμούς που υπάρχουν.

Οι Μόρις και Νιλικίνα ήταν ήδη εκτός δράσης και τώρα τέθηκε νοκ άουτ και ο Τζόζεφ με θλάση, με τον Μπαρτζώκα να ερωτάται σχετικά στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί της ομάδας της Πάτρας.

«Για τον Τζόζεφ είναι κάτι που θα πάρει ένα χρονικό διάστημα για να επανέλθει με θεραπείες και τα λοιπά. Αυτές οι φάσεις είναι κλασικές περιπτώσεις παικτών που έρχονται από την Αμερική, δεν είναι σε αγωνιστικό ρυθμό και εδώ οι απαιτήσεις είναι τόσο έντονες όσον αφορά την αθλητικότητα, την ταχύτητα που παίζεται το παιχνίδι και είναι δύσκολο να έχεις αγωνιστικό ρυθμό, όταν δεν παίζεις παιχνίδια. Οπότε είμαστε θύματα αυτής της κατάστασης», είπε αρχικά ο προπονητής του Ολυμπιακού και συνέχισε.

«Η επιστροφή του Μόρις, όχι για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά για τα παιχνίδια του Κυπέλλου, είναι σε καλό δρόμο, όπως και του Νιλικίνα. Να δούμε πόσους θα έχουμε τελικά για το παιχνίδι αυτό γιατί είναι σημαντικό. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο υγιείς, να είμαστε έτοιμοι. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, παραδοσιακά δυσκολευόμαστε με τον Ερυθρό Αστέρα και είναι σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε».