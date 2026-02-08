Ο Ολυμπιακός πήρε μια άνετη νίκη απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας με σκορ 102-87, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του από τα πρώτα λεπτά.

Η διαφορά άνοιξε πολύ γρήγορα, δίνοντας στον Γιώργο Μπαρτζώκα τη δυνατότητα να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής και να δοκιμάσει σχήματα, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε «ήρεμο» μεσημέρι για τους Πειραιώτες, λίγες ημέρες πριν την επόμενη ευρωπαϊκή τους υποχρέωση στο ΣΕΦ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (12/2, 21:15).

Σε εξαιρετική κατάσταση βρέθηκαν οι Άλεκ Πίτερς και Ντόντα Χολ, ενώ θετική εντύπωση άφησε και ο Όμηρος Νετζήπογλου, ο οποίος πήρε σημαντικά λεπτά και ανταποκρίθηκε με ουσία.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» παρέταξε αρχικά τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Πίτερς και Χολ, επιλέγοντας να ξεκουράσει τους Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ – Τζόουνς.

Από την πλευρά του Προμηθέα, η απουσία του Ρομπ Γκρέι αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι Πατρινοί δυσκολεύτηκαν να καλύψουν το κενό στην επίθεση.

Οι Πίτερς και Χολ εκμεταλλεύτηκαν απόλυτα τον αυξημένο ρόλο τους και έγιναν διψήφιοι από νωρίς, με τον Ολυμπιακό να επιβάλλει τον ρυθμό του και να «χτίζει» διαφορά κοντά στους 20 πόντους ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο (32-13).

Στη συνέχεια, το ροτέισον άνοιξε ακόμη περισσότερο, ο Νετζήπογλου μπήκε επίσης στην εξίσωση φτάνοντας σε διψήφιο αριθμό πόντων.

Την ίδια στιγμή ο Τζόουνς πρόσφερε ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Το ημίχρονο έκλεισε με τους γηπεδούχους μπροστά με 57-38.

Στην τρίτη περίοδο, ο Προμηθέας προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και με ένα καλό επιμέρους σερί μείωσε σε μονοψήφια τιμή, μετά από καλάθι του Μπαζίνα (63-54 στο 24′).

Ωστόσο, η αντίδραση δεν είχε διάρκεια, καθώς ο Ολυμπιακός ανέβασε ξανά στροφές όποτε χρειάστηκε και έκλεισε το δεκάλεπτο στο +21 (83-62).

Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους «ερυθρόλευκους» να διαχειρίζονται με άνεση το προβάδισμά τους και να φτάνουν χωρίς πίεση στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-13, 57-38, 83-62, 102-87

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (14 ασίστ), Γουόρντ 6 (8 ασίστ), Ντόρσεϊ 9 (3/9 τρίποντα, 3 ασίστ), Πίτερς 24 (5/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χολ 15 (6/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Μπουρνελές 2, Βεζένκοβ 15 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Νετζήπογλου 14 (2/3 τρίποντα, 7 ασίστ), Μιλουτίνοβ 4 (3 ριμπάουντ), Τζόουνς 10 (4/5 δίποντα), Φουρνιέ 3 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 18 (6/11 τρίποντα, 3 ασίστ), Τάκερ 16 (3/6 τρίποντα), Κόουλμαν 18 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπέλο 6 (7 ριμπάουντ), Πλώτας 9 (5 κλεψίματα), Σταμούλης 3, Πούλος 2, Λάγιος 2, Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος