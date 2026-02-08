Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, με το αγωνιστικό πρόγραμμα να είναι γεμάτο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη: Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους αποκλειστικά στις υποχρεώσεις που τρέχουν, δείχνοντας απόλυτη προσήλωση στους στόχους της σεζόν.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει παράλληλα σχεδιασμός για την επόμενη μέρα: Στον οργανισμό γνωρίζουν καλά πως ο πρωταθλητισμός απαιτεί συνεχή προετοιμασία και έγκαιρες αποφάσεις.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ψάχνει από τώρα ένα πολύ καλό «3αρι» για την επόμενη σεζόν και στη λίστα του προστέθηκε ένα πολύ δυνατό όνομα, που ξέρει καλά την Ελλάδα!

