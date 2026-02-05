Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τον Ντάνιελ Ποντένσε, τον οποίο κατήγγειλε η ΑΕΚ για ρίψη ομπρέλας προς την εξέδρα στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το δραματικό φινάλε του ντέρμπι, με τους «ερυθρόλευκους» να ισοφαρίζουν στο 106′, προκάλεσε πολλά νεύρα στους «κιτρινόμαυρους» και επικράτησε μεγάλη ένταση. Από τότε πέρασαν τέσσερις μέρες αλλά το παιχνίδι παραμένει στην επικαιρότητα, με τη ΔΕΑΒ να καλεί τώρα σε ακρόαση τον Ποντένσε, για τον οποίο υπήρξε καταγγελία από την πλευρά της Ένωσης.

Ο λόγος είναι η ρίψη ομπρέλας προς την εξέδρα, από όπου είχαν αρχικά πετάξει την ομπρέλα, με τη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΑΒ να αναφέρει τα εξής…

«Καλεί σε ακρόαση, στις 10/02/2026, τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΑΣΤΕΛΟ ΠΟΝΤΕΝΣΕ (Daniel Castello Podence) καθώς και την ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή της, αναφορικά με πράξη παρότρυνσης σε βία (επαναφορά ριφθείσης σε βάρος ποδοσφαιριστών και λοιπών αξιωματούχων της ομάδας του, ομπρέλας, προς τους ρίψαντες αυτήν φιλάθλους της ΑΕΚ στην κερκίδα του γηπέδου), περιστατικό που έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ -ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, στις 01/02/2026 στο γήπεδο ALLWYN ARENA, για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026».