Καταγγελία κατά του Ντάνιελ Ποντένσε για ρίψη ομπρέλας προς την κερκίδα στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (1/2) με τον Ολυμπιακό, έκανε η ΑΕΚ.

Η Ένωση, η οποία τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ με ένα παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών, καταγγέλλει τον Πορτογάλο εξτρέμ για ρίψη ομπρέλας προς την εξέδρα, προσκομίζοντας και το σχετικό βίντεο στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα.

Η ΑΕΚ ζητάει τη δίωξη του Ποντένσε και την τιμωρία του για αυτή την ενέργεια, η οποία καταγράφηκε από τη διαιτητική ομάδα και τους παρατηρητές του ντέρμπι, χωρίς όμως να αναφερθεί το όνομα του παίκτη.

Παράλληλα, είναι πιθανό να υπάρξει καταγγελία και για άλλο μέλος της αποστολής του Ολυμπιακού.