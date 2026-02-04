Η trade deadline του NBA πλησιάζει, με καταληκτική ημερομηνία την 5η Φεβρουαρίου, και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε τοποθετήθηκε σχετικά με τα σενάρια που τον φέρνουν εκτός Νιου Γιορκ Νικς.

Το όνομα του Γάλλου φόργουορντ βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες, καθώς όλα δείχνουν ότι αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, προσδοκώντας αυξημένο χρόνο συμμετοχής και πιο σταθερό ρόλο από αυτόν που έχει στους Νικς. Η ομάδα της Νέας Υόρκης φέρεται να τον έχει συμπεριλάβει στη λίστα των παικτών που είναι διαθέσιμοι για ανταλλαγή, καθώς δεν κατάφερε να εδραιωθεί στο rotation.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sport5 από το Ισραήλ, η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σε επαφές με τον Γιαμπουσέλε, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη. Ο ίδιος κλήθηκε να σχολιάσει τα σχετικά σενάρια μιλώντας στον Στέφαν Μπόντι της New York Post και αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη:

«Δεν αποκλείω τίποτα. Δεν γνωρίζω τι θα συμβεί ή τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω πως δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση ή συμφωνία. Παραμένω παίκτης των Νικς. Υπήρξαν ομάδες που επικοινώνησαν μαζί μου, αλλά δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι είχα ήδη υπογράψει, κάτι που δεν ισχύει. Τίποτα δεν έχει ολοκληρωθεί. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν σύλλογοι που φαίνεται να είναι έτοιμοι να κινηθούν αν αποφασίσω να επιστρέψω. Θα φανεί τι θα γίνει στη συνέχεια».

Τη φετινή σεζόν, ο Γιαμπουσέλε καταγράφει κατά μέσο όρο 2.7 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ σε 41 αγώνες, με χρόνο συμμετοχής κάτω από 10 λεπτά ανά ματς. Ο δυναμικός φόργουορντ πανηγύρισε την κατάκτηση της EuroLeague το 2023 με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στη συνέχεια επέστρεψε στο NBA για λογαριασμό των Σίξερς, όπου πραγματοποίησε την πιο παραγωγική του χρονιά, με 11 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 70 εμφανίσεις. Το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε διετές συμβόλαιο αξίας 11.7 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Νικς.