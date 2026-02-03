Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, που θα υποδεχθεί τη Μερσίν στο «Telekom Center Athens» την προσεχή Πέμπτη (5/2), ωστόσο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και αλλού.

Οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ θα διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά του EuroCup στο μπάσκετ Γυναικών. Αντίπαλός τους θα είναι η Μερσίν (την Πέμπτη). Από την άλλη στις 21 Ιανουαρίου, ο κόσμος του Παναθηναϊκού ήταν που έσπασε το ρεκόρ προσέλευσης στο ελληνικό μπάσκετ γυναικών, με τα 7.829 εισιτήρια που κόπηκαν για το παιχνίδι με αντίπαλο τη Ζαγκλέμπιε. Αυτό το νούμερο μπήκε στην λίστα του top-10 στην Ευρώπη.

Έως τώρα έχουν διατεθεί 3.500 εισιτήρια για αυτό το ματς του Παναθηναϊκού, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί. Εφόσον ο κόσμος ανταποκριθεί ξανά ανάλογα ή το ίδιο με το προηγούμενο διάστημα υπάρχει η προοπτική το υπάρχον ρεκόρ του να «σπάσει» ξανά. Επιπλέον, εάν η επίδοση που υπήρχε πριν σε επίπεδο εισιτηρίων ξεπεραστεί κατά 1.400 εισιτήρια, το ματς αυτό θα βρεθεί στο top-3 της ευρωπαϊκής λίστας με την πιο μεγάλη προσέλευση στο μπάσκετ γυναικών.