Έντονη ήταν η συγκίνηση στο Παλατάκι, όπου υπάρχουν και 7 στεφάνια στη μνήμη των οπαδών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, πριν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Χόροντοκ για το Challenge Cup στο βόλεϊ.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ζήτησε την αναβολή του αγώνα, το αίτημά του όμως δεν έγινε δεκτό από τη CEV, οπότε οι δύο ομάδες βρέθηκαν κανονικά στο γήπεδο για αναμετρηθούν. Η ατμόσφαιρα, όμως, ήταν πιο βαριά από ποτέ.

Με τα επτά στεφάνια στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών να δεσπόζουν, οι παίκτες άφησαν λουλούδια και το παιχνίδι άρχισε σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με το μυαλό των παρευρισκόμενων να βρίσκεται αλλού.

Στα μάτριξ του γηπέδου ήταν γραμμένο το «27/01/26 – άπειρο. ΑΘΑΝΑΤΟΙ» και από τα μεγάφωνα ακούστηκαν τα ονόματα των επτά οπαδών με τον κόσμο να φωνάζει «παρών», ενώ κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή.