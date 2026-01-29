Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο καλύτερο αγωνιστικό του διάστημα, μετρώντας τέσσερις διαδοχικές νίκες στη EuroLeague, που τον έχουν ανεβάσει στο 15-8. Το διάστημα Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου έμοιαζε να απομακρύνεται από την πρώτη τετράδα, ωστόσο η επιστροφή βασικών παικτών και κυρίως η εκρηκτική φόρμα του Σάσα Βεζένκοφ άλλαξαν πλήρως την εικόνα. Στο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στην Εφές ήταν ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και βοήθησε στη μεγάλη νίκη μέσα στην Τουρκία. Η προσθήκη του Τζόουνς έδωσε ακόμα μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ, προσφέροντας στον Γιώργο Μπαρτζώκα δύο σέντερ υψηλού επιπέδου. Σε συνδυασμό με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Ντόντα Χολ, οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν πλέον πολλές λύσεις στη ρακέτα. Για το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα εκτός παραμένουν οι Νιλικίνα, Παπανικολάου, Έβανς, Μόρις και Φαλ. Διαθέσιμοι οι Τζόουνς και Μιλουτίνοφ. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ για τον επόμενο ενάμιση χρόνο, με τον έμπειρο γκαρντ να υπολογίζεται κανονικά στη δωδεκάδα για το παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Στον αντίποδα, η Μπαρτσελόνα προέρχεται από δύο νίκες στη EuroLeague απέναντι σε ASVEL και Ντουμπάι, χωρίς όμως να εντυπωσιάσει με την απόδοσή της. Η αγωνιστική αστάθεια φάνηκε και στη Liga Endesa, όπου γνώρισε εντός έδρας ήττα από την Τενερίφη, ενώ είχε προηγηθεί η βαριά ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ευρώπη. Ο κόουτς Πασκουάλ καλείται να επαναφέρει την ομάδα στον ρυθμό και τη συνέπεια που είχε δείξει στους πρώτους μήνες της σεζόν. Η Μπαρτσελόνα διαθέτει την πέμπτη καλύτερη επίθεση στη Euroleague, ωστόσο η άμυνά της κατατάσσεται χαμηλά. Απουσιάζει ο Νιούνιεθ, ενώ επιστρέφει στη διάθεση της ομάδας ο Κλάιμπερν.