Η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League έκρυβε μεγάλες εκπλήξεις, με τη μεγαλύτερη να εκτυλίσσεται στη Λισαβόνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποκλείστηκε από την πρώτη οκτάδα και έχασε την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, ενώ η Μπενφίκα προκρίθηκε στα νοκ άουτ χάρη σε ένα γκολ του τερματοφύλακά της, Ανατόλι Τρούμπιν, στο 90’+8, που διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

GOAL: TRUBIN BENFICA GOALKEEPER MAKES IT FOUR FOR BENFICA AND BENFICA ARE HEADING INTO THE PLAY-OFFS



Benfica 4-2 Real Madrid

Μεγαλειώδης ήταν η εμφάνιση των νικητών, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σημειώνει γκολ και να δίνει ασίστ, ενώ στο φινάλε ο Ζοσέ Μουρίνιο πανηγύρισε σαν παιδί, ενθουσιασμένος από την πρόκριση.

Οι «μερένχες» για να μείνουν εκτός οκτάδας, χρειάστηκε το γκολ του Άλισον Σάντος στο 90’+4, με το οποίο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήρε τεράστια νίκη στο «Σαν Μαμές» επί της Μπιλμπάο με 3-2 και το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ (7η θέση).

Εκτός οκτάδας έμεινε και η Ίντερ, παρά τη νίκη της στο Ντόρτμουντ επί της Μπορούσια με 2-0 (10η), όπως και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, μετά το εντός έδρας 1-1 με τη Νιούκαστλ. Αποκλεισμό-σοκ γνώρισε η Νάπολι, μετά την ήττα που γνώρισε στο «σπίτι» της από την Τσέλσι με 3-2, ενώ η Άρσεναλ ήταν η μοναδική ομάδα που ολοκλήρωσε τη League Phase με το απόλυτο των νικών (8Χ8) μετά το 3-2 επί της Καϊράτ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Άγιαξ (Ολλανδία)-Ολυμπιακός (Ελλάδα) 1-2

(69′ πέν. Ντόλμπεργκ – 52′ Μάρτινς, 79′ Έσε)

Άρσεναλ (Αγγλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 3-2

(3′ Γιόκερες, 16′ Χάβερτς, 38′ Μαρτινέλι – 7′ πέν. Ζορζίνιο, 90’+4 Ρικαρντίνιο)

Μονακό (Γαλλία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 0-0

Αθλέτικ Μπ. (Ισπανία)-Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) 2-3

(3′ Σανσέτ, 28′ Γκουρουθέτα – 12′ Ντιομάντ, 63′ Τρινκάο, 90’+4 Άλισον Σάντος)

Ατλέτικο Μ. (Ισπανία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 1-2

(15′ Σόρλοτ – 35′ Σιόβολντ, 59′ Χογκ)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 3-0

(12′,35′ Τίλμαν, 57′ Γκριμάλντο)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2

(81′ Ντιμάρκο, 90’+4 Ντιουφ)

Μπριζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 3-0

(4′ Ντιακόν, 11′ Βερμάντ, 79′ Στάνκοβιτς)



Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Τότεναμ (Αγγλία) 0-2

(47′ Κολό Μουανί, 77′ Σολάνκε)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 4-1

(48′ Λεβαντόφσκι, 60′ Γιαμάλ, 69′ πέν. Ραφίνια, 85′ Ράσφορντ – 4′ Ντάντασον)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 6-0

(15′,61′ ΜακΆλιστερ, 21′ Βιρτς, 50′ Σαλάχ, 57′ Εκιτικέ, 90′ Κιέζα)



Μάντσεστερ Σ. (Αγγλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 2-0

(11′ Χάαλαντ, 29′ Τσερκί)

Πάφος (Κύπρος)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 4-1

(17′ Ντράγκομιρ, 53′ Μπρούνο, 84′,87′ Άντερσον Σίλβα – 44′ Τσάλουπεκ)

Παρί ΣΖ (Γαλλία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 1-1

(8′ Βιτίνια – 45’+2 Γουίλοκ)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Μπάγερν (Γερμανία) 1-2

(78′ Σαϊμπάρι – 58′ Μουσιάλα, 84′ Κέιν)



Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Αταλάντα (Ιταλία) 1-0

(70′ Καλαϊλι)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ρεάλ Μ. (Ισπανία) 4-2

(36′,54′ Σέλντερουπ, 45’+4 πέν. Παυλίδης, 90’+8 Τρούμπιν – 30′,58′ Μπαπέ)



Νάπολι (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-3

(33′ Βεργκάρα, 43′ Χόιλουντ – 19′ πέν. Φερνάντες, 61′,82′ Ζοάο Πέδρο)