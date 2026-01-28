Το καλάθι του Φλιν στο τελευταίο δευτερόλεπτο έφερε και την ήττα του Άρη από τη Μπαχτσεσεχίρ με 81-79, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του Eurocup.

Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι τα μισά της πρώτης περιόδου, στη συνέχεια όμως τα τρίποντα των Άντζουσιτς, Πουλιανίτη και Κουλμπόκα επέτρεψαν στους «κίτρινους» να πάρουν το προβάδισμα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν στο +4 (19-23) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και προηγήθηκε και με +8 (21-29) στο 12′, ελέγχοντας το παιχνίδι. Ο Άρης κατάφερνε να παραμένει μπροστά, οι γηπεδούχοι όμως προσπάθησαν να αντιδράσουν και πλησίασαν στο -3 (39-42) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου η ελληνική ομάδα ξέφυγε ξανά και αντέδρασε σωστά όταν οι Τούρκοι κατάφεραν να προσπεράσουν με 49-48: Με επιμέρους 3-11 το σκορ έγινε 52-59 και στο 30′ οι «κίτρινοι» είχαν προβάδισμα οκτώ πόντων (56-64).

Με το ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου πήγαν και στο +11 (56-67) και στη συνέχεια και στο +14 (58-72), οπότε όλα έδειχναν ότι θα έπαιρναν και τη νίκη. Στο τελευταίο πεντάλεπτο, όμως, ο Άρης δεν απέφυγε τα λάθη και η Μπαχτσεσεχίρ τα εκμεταλλεύτηκε, με αποτέλεσμα το ματς να γίνει ντέρμπι.

Ένα ντέρμπι που κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με το καλάθι του Φλιν για το 81-79, με τους Τούρκους να παίρνουν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 39-42, 56-64, 81-79