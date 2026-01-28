Βαρύ πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά τον χαμό των επτά οπαδών του σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, καθ’ οδόν προς τη Γαλλία ενώ λίγες ώρες μετά και στο άκουσμα της είδησης, έφυγε και ένας ακόμα φίλος της ομάδας στη Λάρισα.

Ο Δικέφαλος τους τιμά με κάθε τρόπο και στην μπουτίκ της ομάδας τοποθετήθηκαν οκτώ φανέλες γυρισμένες όπου πάνω είναι το όνομα του κάθε εκλιπόντα και με τον αριθμό «12» ενώ τους συνοδεύει και μία ακόμα εμφάνιση που γράφει: «Αθάνατοι».

Μετά τα φαναράκια έξω και μέσα στο γήπεδο, όπως επίσης και τα κασκόλ, πλέον οι φανέλες των οκτώ οπαδών του ΠΑΟΚ που πέθαναν την Τρίτη (27/01) βρίσκονται στην μπουτίκ της ομάδας.