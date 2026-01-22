Η σεζόν ξεκίνησε χωρίς την ένταση και τη φρεσκάδα που τον χαρακτήριζαν τα προηγούμενα χρόνια, με την ομάδα να δείχνει ότι αναζητούσε ακόμη την αγωνιστική της ταυτότητα. Σταδιακά, όμως, το σκηνικό άλλαξε και το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε ρυθμό και αυτοπεποίθηση. Οι «Ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τρεις συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague και έχουν γνωρίσει μόλις μία ήττα στα τελευταία έντεκα παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι βρίσκονται ξεκάθαρα σε τροχιά ανόδου. Το 14-8, μάλιστα με ένα παιχνίδι λιγότερο, τους διατηρεί σταθερά μέσα στη διεκδίκηση των υψηλών θέσεων.

Η εικόνα στο ματς με τη Μακάμπι ήταν χαρακτηριστική της φόρμας τους. Ένα εκρηκτικό δεύτερο δεκάλεπτο έγειρε οριστικά την πλάστιγγα, με τον Βεζένκοφ να κυριαρχεί ξανά (28π.) και τον Μιλουτίνοφ να προσφέρει δύναμη και σταθερότητα κοντά στο καλάθι (13π.). Ο Φουρνιέ έδωσε ρυθμό και δημιουργία με 9 ασίστ, ενώ το rotation άνοιξε, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Σε επίπεδο αριθμών, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο επιθετικά, ωστόσο αμυντικά αναζητά μεγαλύτερη βελτίωση. Με σημαντικές απουσίες στην Πόλη, εκτός οι Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα.

Στον αντίποδα, η Εφές δεν έχει καταφέρει να βρει διέξοδο. Η ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 71-66 την οδήγησε στο 6-17, ισοβαθμώντας με τη Βιλερμπάν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, ενώ παράλληλα αποτέλεσε την έβδομη διαδοχική αποτυχία. Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και η άφιξη του Πάμπλο Λάσο δεν έφεραν το άμεσο αγωνιστικό «ηλεκτροσόκ». Οι συνεχείς τραυματισμοί έχουν αποδομήσει κάθε πλάνο. Ο Λάρκιν απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Πουαριέ δεν πρόλαβε να βρει αγωνιστικό ρυθμό, ο Παπαγιάννης τέθηκε νωρίς νοκ άουτ, ενώ αρκετοί ακόμη παίζουν με ενοχλήσεις. Παρ’ όλα αυτά, απέναντι στη Χάποελ υπήρξε διάθεση και ανταγωνιστικό πρόσωπο, με τον Σέιμπεν Λι να ξεχωρίζει με 20 πόντους και τον Ντόζιερ να δίνει λύσεις με 15. Εκτός παραμένουν οι Λάρκιν (γκαρντ) και Παπαγιάννης (σέντερ). Αμφίβολη η συμμετοχή των Πουαριέ και Λόιντ.