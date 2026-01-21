Η Τουρκ Τέλεκομ είχε 15/24 τρίποντα και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Πανιώνιο, τον οποίο διέλυσε με 106-61 στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» για τη 15η αγωνιστική του Eurocup.

Το παιχνίδι δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους «κυανέρυθρους» καθώς είχαν ήδη αποκλειστεί, ήθελαν όμως μια καλή εμφάνιση για να επιβεβαιώσουν την αγωνιστική βελτίωση που δείχνουν στα τελευταία ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αντί για καλή εμφάνιση, όμως, ήρθε μια αγωνιστική τραγωδία για την ομάδα της Νέας Σμύρνης… Μπορεί στην πρώτη περίοδο να ήταν ανταγωνιστική, όπως έδειχνε και το 17-20 στο 10′, από τη δεύτερη όμως άρχισε ο… κατήφορος, με τους Τούρκους να κυριαρχούν σε απόλυτο βαθμό και να κάνουν ό,τι θέλουν.

Έχοντας συνολικά 15/24 τρίποντα η Τουρκ Τέλεκομ διέλυσε με 45 πόντους διαφορά (61-106) τον Πανιώνιο, ο οποίος είναι στην τελευταία θέση του ομίλου του με 2 νίκες και 13 ήττες σε 15 παιχνίδια.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 33-54, 47-75, 61-106