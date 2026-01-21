Με ανάρτησή του στα social media ο Λούκας Ερναντέζ απάντησε στις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία που του προσάπτει οικογένεια Κολομβιανών που εργάστηκε στο σπίτι του από τον Σεπτέμβριο του 2024 μέχρι τον Νοέμβριο του 2025.

Οι Κολομβιανοί κατήγγειλαν στη γαλλική αστυνομία τον ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν και τη σύζυγό του, Βικτόρια Τριάι, με τον Ερναντέζ να απαντάει τώρα μέσω ανάρτησης στα social media, όπου αναφέρει πως ο ίδιος και η σύζυγος φέρθηκαν σαν άνθρωποι και έμαθαν με επώδυνο τρόπο ότι η συμπόνοια μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ερναντέζ…

«Ανοίξαμε το σπίτι μας και τις ζωές μας σε ανθρώπους που μας παρουσιάστηκαν σαν φίλοι, που ζητούσαν την ευγένειά μας και για τους οποίους νιώσαμε στοργή.

Τους βοηθήσαμε, τους στηρίξαμε και τους πιστέψαμε όταν μας είπαν ότι βρίσκονταν σε διαδικασία κανονικοποίησης της κατάστασής τους. Η εμπιστοσύνη αυτή προδόθηκε. Δυστυχώς, δεν είμαστε οι πρώτοι που βιώνουμε κάτι τέτοιο. Όπως πολλοί άλλοι πριν από εμάς, χειραγωγηθήκαμε συναισθηματικά από αλλαγμένες ιστορίες και λανθασμένες διαβεβαιώσεις.

Ποτέ δεν δράσαμε με άσχημο σκοπό ή παράνομο. Φερθήκαμε σαν άνθρωποι και μάθαμε, επώδυνα, ότι η συμπόνοια μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης».