Για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία κατηγορούνται ο Λούκα Ερναντέζ της Παρί Σεν Ζερμέν και η σύζυγός του, Βικτόρια Τριάι, έπειτα από καταγγελία οικογένειας από την Κολομβία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, η πενταμελής οικογένεια (πατέρας, μητέρα και τρία παιδιά) από την Κολομβία εργαζόταν για το ζεύγος Ερναντέζ από τον Σεπτέμβριο του 2024 μέχρι τον Νοέμβριο του 2025 χωρίς κάποιο νόμιμο καθεστώς και προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, εργάστηκαν ως φύλακες, σεκιουριτάδες, καθαρίστριες σπιτιών, μάγειρες και νταντάδες για την οικογένεια του Ερναντέζ, με οικονομικές απολαβές πολύ μικρότερες από το προβλεπόμενο και για πολύ περισσότερες ώρες από όσες πρέπει.

Τα ενήλικα μέλη της Κολομβιανής οικογένειας φέρονται να εργάζονταν από 72 μέχρι 84 ώρες την εβδομάδα, με τον Λούκα Ερναντέζ και τη σύζυγό του, από την πλευρά τους, να δηλώνουν έκπληκτοι για το όλο θέμα και άγνοια για όσα καταγγέλλονται.