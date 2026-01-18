Ο Άρης θέλει να συνεχίσει την ενίσχυσή του και η διοίκηση προσπαθεί να βρει την άκρη για την απόκτηση του Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος τον Δεκέμβριο υπέγραψε στη Μονακό αλλά δεν έχει αγωνιστεί λόγω απαγόρευσης μεταγραφών.

Ο 34χρονος Αμερικανός γκαρντ έχει αγωνιστεί σε 886 παιχνίδια στο NBA τις φανέλες των Μάτζικ, Σπερς, Ράπτορς, Πέισερς, Κινγκς, Πίστονς και Γουόριορς, έχοντας κατακτήσει και πρωτάθλημα, τη σεζόν 2013-14, με την ομάδα του Σαν Αντόνιο.

Ο Τζόζεφ ήταν στους Ορλάντο Μάτζικ τη σεζόν 2024-25 και τον περασμένο Δεκέμβριο, πριν ένα μήνα δηλαδή, ήρθε στην Ευρώπη για χάρη της Μονακό. Η γαλλική λίγκα και η Euroleague, όμως, δεν έδωσαν την άδειά τους για να αγωνιστεί λόγω των οικονομικών οφειλών των Μονεγάσκων.

Έτσι, ο Άρης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση και να αποκτήσει τον Τζόζεφ, ο οποίος στην καριέρα του στο NBA είχε κατά μέσο όρο 6,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ σε 21,1 λεπτά.