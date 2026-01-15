Με τον Νιάνγκ να κάνει εκπληκτική εμφάνιση έχοντας 17 πόντους και 17 ριμπάουντ, η Βίρτους Μπολόνια νίκησε με 80-72 τη Ντουμπάι BC εκτός έδρας για την 22η αγωνιστική της Euroleague, είναι στο 11-11 και στοχεύει στη 10άδα.

Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, στη δεύτερη περίοδο όμως οι Ιταλοί πήραν το προβάδισμα και ήταν στο +4 (37-41) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η Βίρτους πήγε και στο +7 (39-46) στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, η Ντουμπάι όμως δεν τα παράτησε και κατάφερε με τρίποντο του Άντερσον να προσπεράσει με 65-63 στο 34′.

Η Μπολόνια, όμως, παρέμεινε ψύχραιμη και με τους Έντουαρντς και Νιάνγκ να δίνουν λύσεις σε επίθεση και άμυνα, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 80-72 και διεκδικεί μια θέση στην πρώτη 10άδα για να κυνηγήσει την πρόκριση στα play off.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 37-41, 53-60, 72-80