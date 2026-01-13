Η UEFA δεν συμφωνεί με την πρόταση του Αρσέν Βενγκέρ, την οποία στηρίζει η FIFA, για αλλαγή του κανονισμού του οφσάιντ και πιέζει την IFAB για να μην την κάνει δεκτή, έχοντας στο πλευρό της και τους Βρετανούς.

Η είσοδος του VAR στο ποδόσφαιρο έχει ως αποτέλεσμα να βλέπουμε σε πάρα πολλά παιχνίδια να υποδεικνύεται οφσάιντ ένας παίκτης ακόμη κι αν είναι εκτεθειμένος για… χιλιοστά, γεγονός που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Ο μεγαλύτερος πολέμιος της νέας κατάστασης είναι ο Βενγκέρ, ο οποίος έχει προτείνει να αλλάξει ο κανονισμός και να είναι πλέον οφσάιντ ένας παίκτης μόνο αν είναι εκτεθειμένο όλο το σώμα του, με τη FIFA να στηρίζει αυτή την πρόταση.

Η UEFA, όμως, είναι αντίθεση και όπως αναφέρουν σε σχετικό ρεπορτάζ οι Times, ασκεί πιέσεις στην IFAB για να μην κάνει δεκτή την πρόταση. Στο πλευρό της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είναι και οι Βρετανοί, οι οποίοι θα καταψηφίσουν τη σχετική πρόταση.

Ο λόγος που ο Βενγκέρ και η FIFA θέλουν αυτή την αλλαγή είναι για να αυξηθεί ο αριθμός των γκολ, το οποίο είναι και το ζητούμενο στο ποδόσφαιρο, με την UEFA, από την άλλη πλευρά, να θεωρεί πως μια τέτοια αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα να παίζουν πιο αμυντικά οι ομάδες, να αμύνονται πιο βαθιά στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια να μειωθεί σταδιακά το θέαμα.