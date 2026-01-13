Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τετάρτη (14/1) τον Άρη στον προημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει στη διάθεσή του τον Παύλο Παντελίδη και τον Αλμπάν Λαφόν, όχι όμως και τον Φίλιπ Τζούριτσιτς.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι προέρχονται από τη νίκη επί του Πανσερραϊκού, υποδέχονται τους «κίτρινους» στον αγώνα που θα κρίνει ποια εκ των δύο ομάδων θα πάρει την πρόκριση για τους ημιτελικούς του κυπέλλου και τα προβλήματα δεν λείπουν.

Πέραν του Ντέσερς που είναι τραυματίας, δεν είναι διαθέσιμος ούτε ο Τζούριτσιτς λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα ενώ εκτός αποστολής έμειναν και οι Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Βιλένα και Μλαντένοβιτς. Αντιθέτως, υπολογίζεται κανονικά ο Πάλμερ-Μπράουν που ταλαιπωρήθηκε από ίωση αλλά και ο νεοαποκτηθείς Παντελίδης.

Αναλυτικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Νεμπής, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.