Αν είναι τυχαίο ή όχι δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, τα γεγονότα πάντως δείχνουν πως τα τελευταία έξι χρόνια έχουν απολυθεί πέντε προπονητές από τις ομάδες στις οποίες βρίσκεται ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να απομακρύνει τον Τσάμπι Αλόνσο μετά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ και ψάχνει πλέον τον αντικαταστάτη του. Όποιος κι αν είναι αυτός όμως, κατά πάσα πιθανότητα θα απολυθεί κι αυτός αργά ή γρήγορα.

Γιατί; Επειδή αυτό δείχνει η ιστορία πλέον, καθώς ο προπονητής της ομάδας στην οποία βρίσκεται ο Εμπαπέ δεν καταφέρνει να αποφύγει την απόλυση. Για την ακρίβεια, τα τελευταία έξι χρόνια μόνο ένας τα κατάφερε, ο Λουίς Ενρίκε, ίσως επειδή… αποχωρίστηκε γρήγορα τον διεθνή Γάλλο επιθετικό, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Ρεάλ.

Συγκεκριμένα, από το 2020 κι έπειτα απολύθηκαν από την Παρί Σεν Ζερμέν, όσο ήταν σε αυτή ο Εμπαπέ, οι Τόμας Τούχελ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και Κριστόφ Γκατιέ, για να δοθεί η συνέχεια στη Ρεάλ Μαδρίτης, πέρυσι με τον Κάρλο Αντσελότι και φέτος με τον Τσάμπι Αλόνσο. Πέντε απολύσεις προπονητών τα τελευταία έξι χρόνια, δηλαδή.